02 февраля 2023, 08:44
Тяжело раненому участнику СВО из Подмосковья подарили автомобиль
Губернатор Подмосковья Воробьев подарил тяжело раненому участнику СВО автомобиль
Участнику спецоперации из Подмосковья, получившему тяжелые ранения, подарили автомобиль. Ключи от машины губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил вручить командира 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино.
«Среди нас особенный человек стоит, который получил тяжелые ранения. Мы, прежде чем сюда ехать, у ребят спросили, что необходимо. Знаем, что вы человек скромный, и спросили у ребят, у командира, что необходимо, чтобы не с пустыми руками. Машину хотел», — пояснил губернатор во время посещения военнослужащих.
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Чтобы соблюдать субординацию, Воробьев попросил командира, чтобы тот вручил бойцу с позывным Соболь ключи от автомобиля.
«Только не гоняй, пожалуйста. Машина вместительная. Это от всех нас — от командования, от ребят. Если какие-то вопросы ко мне есть, я готов ответить», — добавил он.
Военнослужащий в ответ поблагодарил за подарок, подчеркнув, что продолжит служить стране. Командир бригады также подчеркнул, что весь личный состав подразделения и дальше продолжит выполнять задачи на благо России.
«Все задачи будут выполнены точно, в срок. Ни нашего президента, ни командующего мы не подведем. Победа будет за нами — мы в любом случае победим. Спасибо вам большое от себя лично и от всего личного состава бригады», — подчеркнул командир.
Андрей Воробьев
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