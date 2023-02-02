Подмосковье 02 февраля 2023, 08:44 Тяжело раненому участнику СВО из Подмосковья подарили автомобиль Губернатор Подмосковья Воробьев подарил тяжело раненому участнику СВО автомобиль

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Участнику спецоперации из Подмосковья, получившему тяжелые ранения, подарили автомобиль. Ключи от машины губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил вручить командира 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино.

«Среди нас особенный человек стоит, который получил тяжелые ранения. Мы, прежде чем сюда ехать, у ребят спросили, что необходимо. Знаем, что вы человек скромный, и спросили у ребят, у командира, что необходимо, чтобы не с пустыми руками. Машину хотел», — пояснил губернатор во время посещения военнослужащих.

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Чтобы соблюдать субординацию, Воробьев попросил командира, чтобы тот вручил бойцу с позывным Соболь ключи от автомобиля.

«Только не гоняй, пожалуйста. Машина вместительная. Это от всех нас — от командования, от ребят. Если какие-то вопросы ко мне есть, я готов ответить», — добавил он.

Военнослужащий в ответ поблагодарил за подарок, подчеркнув, что продолжит служить стране. Командир бригады также подчеркнул, что весь личный состав подразделения и дальше продолжит выполнять задачи на благо России.

«Все задачи будут выполнены точно, в срок. Ни нашего президента, ни командующего мы не подведем. Победа будет за нами — мы в любом случае победим. Спасибо вам большое от себя лично и от всего личного состава бригады», — подчеркнул командир.