Почти 3 тысячи га территорий вдоль дорог обработают от борщевика в Подмосковье в этом году

В Московской области в этом году обработают порядка 2,8 тысячи гектаров территорий вдоль дорог от борщевика. К работам приступят в мае. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«К работам по обработке территорий вдоль дорог от борщевика приступят в середине мая. Всего обработают 2,5 тысячи гектаров на региональной сети и 266 га на муниципальной дорожной сети. Наибольший объем ликвидации борщевика запланирован на севере Подмосковья — в Волоколамске, Рузе, Можайске, Истре, Дмитрове», — сказал Алексей Гержик.

Дорожниками применяется два основных метода борьбы с борщевиком Сосновского — химический (опрыскивание очагов произрастания гербицидами) и механический (скашивание механическим и ручным способами). Контроль качества и объема выполнения работ осуществляют с помощью автоматизированной системы СКПДИ.