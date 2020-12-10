Составлен список опасных растений в Подмосковье, которые нельзя использовать при благоустройстве

«Инвазия становится все более серьезной угрозой видовому разнообразию Подмосковья», — отметили в пресс-службе.

Например, речь идет о борщевике Сосновского. Также широко распространились все виды золотарника. Изначально его высаживали для производства лекарств. Хотя корневая система этого растения выделяет токсичные вещества, отравляющие почву, обратил внимание заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По словам руководителя ведомства, многие жители области высаживают инвазивные растения на территории частных домов и рядом с многоквартирными домами. Все потому, что некоторые виды растений, как например, люпин, красиво цветут.

«Обращаюсь к жителям области с просьбой остановить это небезопасное садоводство. Подчас самые красивые растения наиболее опасны для других видов», — заявил Разин.

Представители ведомства призвали жителей Подмосковья быть острожными с кленом ясенелистным, или американским; гигантским и канадским золотарниками; рябинником рябинолистным; люпином многолистным и рейнутрией японской.

Список с растениями будет направлен в Министерство благоустройства Московской области. В ведомстве сейчас составляют рекомендации по благоустройству и озеленению в регионе.