Подмосковье 31 января 2024, 09:34 Почти 290 нарушений по мусорным площадкам устранили в Подмосковье за неделю ГУСТ МО

Читать 360tv в

Еще 288 навалов мусора на контейнерных площадках убрали в Подмосковье за неделю. Больше всего нарушений устранили в Егорьевске и Зарайске.

«Сейчас в работе еще 44 локации, которые необходимо привести в порядок. Рассматривая в разрезе муниципалитетов, 39 нарушений устранили в Егорьевске, 26 — в Зарайске, 23 — в Истре, 21 — в Ленинском, 16 площадок очистили в Чехове, 15 — в Подольске, 14 — в Наро-Фоминске», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

Реклама

С начала января в регионе выписали 24 штрафа за парковку машин в зоне контейнерных площадок. Водителям придется заплатить за нарушения 170 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».