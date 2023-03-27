Подмосковье 27 марта 2023, 16:14 Почти 270 незаконных переходов через железную дорогу ликвидируют в Подмосковье за год Unsplash

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Планы обеспечения безопасности на железной дороге обсудили в Мособлдуме. В этом году в Подмосковье ликвидируют еще 268 стихийных переходов через пути, установят видеокамеры и ограждения.

С начала марта в Подмосковье погибли уже 14 человек при переходе через железнодорожные пути в неположенных местах.

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«Зачастую наши жители, пытаясь сэкономить время в пути, пренебрегают правилами безопасности ценой собственного здоровья и даже жизни», — отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Олег Гаджиев.

В прошлом году на железнодорожных объектах погибли 250 человек. Из них 57% — на опасных тропах, еще 25% — вблизи станций и 18% — на платформах.

Для обеспечения безопасности в этом году ликвидируют еще 268 несанкционированных переходов через пути и установят 100 камер автоматической фотовидеофиксации. Будет сделано 10 тысяч метров железобетонных ограждений и установлено 250 информационных щитов. Благоустроят 45 подходов к железной дороге, а в школах проведут лекции. Продолжатся ежедневные дежурства волонтеров на станциях.

Строительство разноуровневых переходов — еще одна важная часть общего плана. За два года в Подмосковье построят 12 новых безопасных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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