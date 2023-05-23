23 мая 2023, 18:05
Почти 250 выставок и лекций проведут в Подмосковье ко Дню славянской письменности и культуры
Мастер-классы, выставки, лекции и концерты пройдут в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья 24 мая, в День славянской письменности и культуры. В Министерстве культуры и туризма региона ожидают, что в мероприятиях примут участие около 30 тысяч человек.
Среди почти 250 подготовленных мероприятий — выставки, мастер-классы, лекции, игровые программы, театрализованные представления, тематические концерты и многое другое.
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Например, в досуговом центре «Юность» Ленинского округа проведут выставку творческих работ «Кириллица», а во Дворце культуры «Созвездие» Дмитровского округа состоится концерт с участием местных хоров.
В центре развития детей «Истина» Одинцовского округа гостей ждут на познавательное интерактивное путешествие для детей «От знаков к буквам», а во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах — на вечер фольклорной группы «Созвучие» с традиционными обрядами и песнями.
Полную афишу можно найти на официальных сайтах учреждений и на единой платформе ДК Московской области dk.mosreg.ru.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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