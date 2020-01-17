Почти 24 миллиона пассажиров проехались на МЦД с момента запуска

За два месяца работы поезда Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли более 23,8 миллиона пассажиров. Об этом рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

По словам Акимова, на МЦД-1 было совершено более 11,2 миллиона поездок, а по МЦД-2 — более 12,6 миллиона поездок.

Пиковыми днями стали предновогоднее 31 декабря и 27 декабря. Тогда МЦД воспользовались более 554 тысяч пассажиров.

Московские центральные диаметры — масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.

Источник фото: телеканал «360»

МЦД действуют три тарифные зоны: «Пригород» — стоимость проезда здесь составит 45 рублей, «Центральная» — здесь поездка обойдется в 38 рублей и «Дальняя» — тут стоимость поездки зависит от километража. Разобраться несложно. Прямо в вагонах есть подробные инструкции. Кроме того, на сайте московского метро работает тарифный калькулятор.

Пассажир может оплатить проезд картой «Тройка» или «Тройка+Стрелка», положив деньги на «Кошелек» или оформив абонемент. При оплате «Кошельком» в зоне «Пригород» у пассажира списывается 45 рублей по тарифу разовой поездки.