Экономить деньги и время. Какая тарифная зона МЦД вам подходит

Жителям Подмосковья, которые пользуются МЦД, необходимо правильно выбирать свою тарифную зону. Иначе они будут вынуждены лишний раз выходить, чтобы переоформить абонемент, теряя деньги и время. Об этом напомнил Минтранс Московской области.

Пассажир может оплатить проезд на МЦД картой «Тройка» или «Тройка+Стрелка», положив деньги на «Кошелек» или оформив абонемент. При оплате «Кошельком» в зоне «Пригород» у пассажира списывается 45 рублей по тарифу разовой поездки. Наиболее частые вопросы пассажиров касаются оформления абонемента с безлимитным числом поездок. Так, при поездке с/до станции МЦД в зоне «Пригород» необходимо оформить абонемент зоны «Пригород» на карту «Тройка» или «Тройка+Стрелка».

При неправильном определении тарифной зоны при покупке абонемента пассажир не сможет пройти через турникеты. Если пассажир неправильно определил свою тарифную зону и использует абонемент «Центральной» зоны для поездки из зоны «Пригород», то он будет вынужден:

1. Выйти на станции в пределах «Центральной» зоны, чтобы провалидировать абонемент на выход.

2. Купить билет в кассе МЦД по действующим тарифам ЦППК до пункта назначения в зоне «Пригород» и продолжить путь по нему.

При неправильном определении зоны ежемесячная переплата может составить от 600 рублей, при этом ежедневно пассажир будет терять в пути около 10 минут.

В этом случае, при покупке абонемента на 30 дней для поездки из зоны «Пригород» в «Центральную», пассажир тратит 3182 рубля — это на 612 рублей больше, чем при покупке абонемента в зоне «Пригород». С абонементом на 90 дней + 23 рубля в 1 сторону, пассажир платит в общем 8466 рублей — вместо 6940 рублей. С годовым абонементом пассажир теряет 7194 рубля и платит 31644 рублей вместо 24450 рублей.

Напомним, на МЦД действуют три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Зона «Центральная» действует от ст. Марк до ст. Сетунь на МЦД-1 и от ст. Волоколамская до ст. Остафьево на МЦД-2.

В зоне «Пригород», которая действует от ст. Лобня до ст. Новодачная и от ст. Немчиновка до ст. Одинцово на МЦД-1, от ст. Нахабино до ст. Пенягино и от ст. Силикатная до ст. Подольск на МЦД-2, пассажиры могут записать абонемент на 1 сутки за 285 рублей, трое суток — за 545 руб., 30 дней стоимостью 2570 руб., на 90 дней за 6940 рублей и на год — за 24450 рублей.

«Дальняя» зона начинается за границами МЦД. Стоимость поездки по «Кошельку» карты «Тройка» складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждые 10 км до границ МЦД) + 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на метро и МЦК при оплате по карте «Тройка». Оплатить проезд «Кошельком» «Тройки» в «Дальней» зоне можно до станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская. Для проезда дальше этих станций необходимо купить билет в кассе.

Отметим, что в стоимость абонемента зоны «Пригород» включено неограниченное число поездок в зонах «Пригород» и «Центральная» обоих линий МЦД, а также поездки на метро и наземном транспорте Москвы. Чтобы воспользоваться абонементом, пассажиру необходимо записать его на карту «Тройка+Стрелка» или «Тройка» и валидировать на входе и выходе с МЦД, а также для бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут с момента первой валидации. Отметим, что бесплатная пересадка возможна только на пересадочных станциях метро и МЦК. Полный список пересадочных станций указан на сайте mcd.mosmetro.ru.

Платный период проезда на МЦД был введен с 9 декабря. Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения затруднений.