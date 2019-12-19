    19 декабря 2019, 11:50

    Экономить деньги и время. Какая тарифная зона МЦД вам подходит

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Жителям Подмосковья, которые пользуются МЦД, необходимо правильно выбирать свою тарифную зону. Иначе они будут вынуждены лишний раз выходить, чтобы переоформить абонемент, теряя деньги и время. Об этом напомнил Минтранс Московской области.
    Экономить деньги и время. Какая тарифная зона МЦД вам подходит

    Пассажир может оплатить проезд на МЦД картой «Тройка» или «Тройка+Стрелка», положив деньги на «Кошелек» или оформив абонемент. При оплате «Кошельком» в зоне «Пригород» у пассажира списывается 45 рублей по тарифу разовой поездки. Наиболее частые вопросы пассажиров касаются оформления абонемента с безлимитным числом поездок. Так, при поездке с/до станции МЦД в зоне «Пригород» необходимо оформить абонемент зоны «Пригород» на карту «Тройка» или «Тройка+Стрелка».

    Экономить деньги и время. Какая тарифная зона МЦД вам подходит | Изображение 1

    При неправильном определении тарифной зоны при покупке абонемента пассажир не сможет пройти через турникеты. Если пассажир неправильно определил свою тарифную зону и использует абонемент «Центральной» зоны для поездки из зоны «Пригород», то он будет вынужден:

    1. Выйти на станции в пределах «Центральной» зоны, чтобы провалидировать абонемент на выход.

    2. Купить билет в кассе МЦД по действующим тарифам ЦППК до пункта назначения в зоне «Пригород» и продолжить путь по нему.

    При неправильном определении зоны ежемесячная переплата может составить от 600 рублей, при этом ежедневно пассажир будет терять в пути около 10 минут.

    В этом случае, при покупке абонемента на 30 дней для поездки из зоны «Пригород» в «Центральную», пассажир тратит 3182 рубля — это на 612 рублей больше, чем при покупке абонемента в зоне «Пригород». С абонементом на 90 дней + 23 рубля в 1 сторону, пассажир платит в общем 8466 рублей — вместо 6940 рублей. С годовым абонементом пассажир теряет 7194 рубля и платит 31644 рублей вместо 24450 рублей.

    Напомним, на МЦД действуют три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Зона «Центральная» действует от ст. Марк до ст. Сетунь на МЦД-1 и от ст. Волоколамская до ст. Остафьево на МЦД-2.

    Экономить деньги и время. Какая тарифная зона МЦД вам подходит | Изображение 2

    В зоне «Пригород», которая действует от ст. Лобня до ст. Новодачная и от ст. Немчиновка до ст. Одинцово на МЦД-1, от ст. Нахабино до ст. Пенягино и от ст. Силикатная до ст. Подольск на МЦД-2, пассажиры могут записать абонемент на 1 сутки за 285 рублей, трое суток — за 545 руб., 30 дней стоимостью 2570 руб., на 90 дней за 6940 рублей и на год — за 24450 рублей.

    «Дальняя» зона начинается за границами МЦД. Стоимость поездки по «Кошельку» карты «Тройка» складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждые 10 км до границ МЦД) + 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на метро и МЦК при оплате по карте «Тройка». Оплатить проезд «Кошельком» «Тройки» в «Дальней» зоне можно до станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская. Для проезда дальше этих станций необходимо купить билет в кассе.

    Отметим, что в стоимость абонемента зоны «Пригород» включено неограниченное число поездок в зонах «Пригород» и «Центральная» обоих линий МЦД, а также поездки на метро и наземном транспорте Москвы. Чтобы воспользоваться абонементом, пассажиру необходимо записать его на карту «Тройка+Стрелка» или «Тройка» и валидировать на входе и выходе с МЦД, а также для бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут с момента первой валидации. Отметим, что бесплатная пересадка возможна только на пересадочных станциях метро и МЦК. Полный список пересадочных станций указан на сайте mcd.mosmetro.ru.

    Платный период проезда на МЦД был введен с 9 декабря. Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения затруднений.