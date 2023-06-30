Подмосковье 30 июня 2023, 15:23 Почти 22 тысячи градостроительных планов выдали в Подмосковье с начала года Министерство имущественных отношений Московской области

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С начала 2023 года Мособлархитектрура выдала около 20 тысяч градостроительных планов земельных участков. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 16,5 тысячи. Динамика роста количества выданных документов почти в 1,5 раза свидетельствует о повышении инвестиционной активности в регионе», — добавил министр.

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Из 22 тысяч планов около 7,5 тысячи касались нежилых объектов. Под строительство частного дома выдачи около 14 тысяч планов. Это 64% от общего числа всех документов. В ведомстве подчеркнули, что по законодательству получение градостроительного плана необязательно.

Больше всего планов выдали жителям Дмитрова — 2,5 тысячи, Истре и Раменском — по 1,4 тысячи, Одинцова — 1,25 тысячи и Домодедова — тысячу.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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