Подмосковье 15 марта 2023, 10:50 Почти 200 студентов-медиков заключили трудовые договоры с больницами Подмосковья с начала года

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Студенты медицинского колледжа могут заключить целевой договор на трудоустройство и получать стипендию от больницы на время обучения. С начала года около 200 будущих медиков воспользовались этой мерой поддержки в Подмосковье.

Возможность доступна для учащихся с первого по четвертый курс Московского областного медицинского колледжа. Будущий медработник получает стипендию от больницы, а после выпуска устраивается в это учреждение на работу на срок не менее трех лет.

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«Нам важно привлекать в Подмосковье не только врачей, но и средний медицинский персонал. С начала года почти 200 студентов заключили целевые договоры с областными больницами», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чаще всего это будущие фельдшеры, медицинские сестры, акушеры и другие специалисты.

Студенты, которые захотят воспользоваться мерой поддержки, должны обратиться в кадровую службу желаемой больницы или в администрацию областного медколледжа.

Свыше 500 врачей и около 400 медсестер привлекли на работу в Подмосковье в 2022 году. Это дало заметную динамику в решении проблемы дефицита сотрудников, сказал губернатор Андрей Воробьев.