Почти 200 сирот получили жилье в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот. С начала года ключи от собственных квартир получили уже 188 человек, на очереди еще более 600.

«В планах на этот год обеспечить жильем свыше 840 детей-сирот. На эти цели из бюджета выделено более 3,6 миллиарда рублей», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как отметила вице-губернатор, квартиры выдаются со свежим ремонтом и всеми удобствами. Такая недвижимость сразу готова для проживания и находится в комфортных районах с удобной транспортной развязкой.

В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что Подмосковье остается лидером по обеспечению жильем детей-сирот. Это один из приоритетных вопросов в социальной сфере региона.

Недавно Мособлдума приняла закон, благодаря которому дети смогут сами выбрать себе квартиру. Теперь выпускники детских домов будут получать денежные сертификаты, позволяющие купить понравившееся жилье в любом уголке Подмосковья.