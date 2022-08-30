Почти 200 лесных пожаров потушили в Подмосковье в августе

Аномально жаркая сухая погода стала причиной того, что количество лесных пожаров в августе увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлым годом. В Подмосковье леса горели на площади более 140 гектаров.

В августе потушено 189 лесных пожаров на площади 140,88 гектара. Это 67% от общего количества пожаров с начала года. Для сравнения, в августе прошлого года было потушено всего 16 очагов возгорания на площади 3,81 гектара.

«По данным синоптиков, месяц стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, побит даже рекорд 2010 года, который считался аномально теплым. Но благодаря своевременно обводненным торфяникам и ежегодно проводимым противопожарным мероприятиям 2010 год в регионе не повторится», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, только 29 августа в Подмосковье ликвидировано семь возгораний на землях лесного фонда.

«Наши сотрудники тушили пожары в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах, а также лесничестве Русский лес», — сказал он.

До 1 сентября в регионе продлены ограничения на посещения лесов и въезд в них транспортных средств, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.