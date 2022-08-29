Пожароопасная обстановка сохраняется в Московской области, в связи с этим ограничения на пребывание в лесах продлили до 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что ситуацию держат на контроле, и поручил продолжить регулярный облет торфяников.

«Локализация, слава богу, проходит своевременно. Также по моему поручению делают регулярные облеты, в том числе там, где у нас обводнены торфяники», — сказал губернатор.

Он добавил, что главам округов важно держать ситуацию под контролем и оказывать поддержку силам, которые локализуют пожары.

«Главы, как и прежде, должны держать ухо востро, руку на пульсе. Контролировать и оказывать максимальную поддержку силам и средствам, которые пожары локализуют», — подчеркнул Воробьев.

Воробьев сообщил, что стабилизации обстановки ожидают в ближайшее время, потому что синоптики прогнозируют дожди уже на этой неделе.

Ранее Андрей Воробьев напомнил о самых пожароопасных территориях Подмосковья.