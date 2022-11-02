Почти 200 библиотек Подмосковья примут участие в акции «Ночь искусств» | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 12:40 Почти 200 библиотек Подмосковья примут участие в акции «Ночь искусств»

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Почти 200 библиотек подготовили программу для всероссийской акции «Ночь искусств» в Подмосковье. Мероприятия начнут проводить 3 ноября.

Библиотека искусств в Балашихе предложит гостям поучаствовать в семейном квизе «Знатоки искусства», мастер-классе «Кинусайга по-русски», а также побывать на фортепианном концерте.

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В Дмитрове посетители центральной библиотеки смогут написать этнографический диктант, а также побывают на презентации «Современное ажурное вязание» и мастер-классах.

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Литературно-музыкальный концерт пройдет в библиотеке Ленинского округа, а в Воскресенске проведут фольклорные посиделки и встречи с поэтами.

Подробнее о программах можно узнать на сайтах учреждений.