Почти 20 внебюджетных детских садов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2021 году

В 2021 году на территории Московской области ввели в эксплуатацию 18 детских садов. Все их построили на внебюджетные средства. Такое сообщение распространила пресс-служба жилищной политики Подмосковья.

Глава ведомства Инна Федотова отметила, что только в одном городе Балашиха построили три дошкольных учреждения. В них 345 мест, они появились в жилищном комплексе «Новоград Павлино», в квартале «Столичный» и на улице Трубецкая. Еще три детсада открыли свои двери в Мытищах, по два — в Одинцове и Долгопрудном, сообщило РИАМО.

Ранее стало известно, что еще одну часть надзора за ходом строительства в Подмосковье делегировали роботам. Теперь подготовку стройплощадок к началу работ будут проверять не люди, а дроны. Власти сообщили, что полностью перевели в такой режим проверку всех подготовительных этапов на территории региона. Теперь надзор, как отмечается, станет «невидимым».

Такое нововведение позволит экономить не только время, но и нервы, отметили власти. Дроны смогут провести полноценную проверку всего за один день, тогда как людям требовалось на это как минимум 10 дней.