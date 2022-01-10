Дроны будут контролировать стройки в Подмосковье

Роботам делегировали еще одну функцию строительного надзора в Московской области. С начала этого года готовность строительных площадок к началу работ в регионе стали проверять дроны, а не люди.

«Мы полностью отказываемся от очной проверки подготовительного этапа. Теперь он будет происходить при помощи „невидимого“ надзора», — заявил глава Госстройнадзора Московской области Артур Гарибян. Его процитировала «Российская газета».

Гарибян объяснил, что нововведение поможет сэкономить не только время, но и нервы. По его словам, если инспекторам надзорного ведомства на проверку подготовительного этапа требовалось 10 дней, то дронам — один день.

Коптеры будут летать над строительными площадками и делать снимки в 3D-качестве, их фото будут накладываться на генплан строительства. Таким образом специалисты смогут видеть все отклонения от утвержденного первоначально проекта строительства.

Гарибян добавил, что дроны могут работать в режиме многозадачности, это позволит сократить количество проверок с 3800 до 2870 в течение года.

Кроме того, власти Подмосковья обещают в 2022 году поменять систему очных проверок строящихся объектов. Каждой стройке теперь будут присваивать базовые и дополнительные.

«Для жилья базовый балл равен 100, для нежилых объектов — 70, для линейных — 50», — сообщил глава надзорного ведомства.

Высотные здания будут автоматически получать 10 дополнительных баллов, дома со встроенным социальным объектом — поликлиникой или детским садом — еще пять. Дополнительные баллы планируют начислять подземному паркингу или за несоблюдение графика сдачи объекта. Систему очных проверок таким образом сделают индивидуальной: чем сложнее объект — тем больше проверок его ждет.