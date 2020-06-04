Плановую госпитализацию возобновят в Подмосковье с 8 июня

Клиническая больница на Пятницком шоссе в поселке Отрадное г.о. Красногорск два месяца принимает больных с коронавирусом. Сейчас стационар постепенно возвращается к обычной жизни.

Источник фото: телеканал «360»

С 8 июня в это приемное отделение начнут поступать плановые пациенты, а пока здесь идут последние приготовления.

Источник фото: телеканал «360»

Еще в апреле в холле больницы сотни врачей переодевались в сизы. Тогда с коронавирусом тут боролись больше шестисот человек. Сегодня обстановка гораздо спокойнее. Под ковидных больных из четырехсот коек оставили только сто восемьдесят. Остальные — для тех, кто должен пройти плановое лечение или операцию.

Источник фото: телеканал «360»

«Прежде всего, мы распределили, как у нас будет проходить движение пациентов, поступающих с инфекцией и на плановую, в том числе экстренную медицинскую помощь, но без инфекции. Обязательно разместили в чистой зоне обсервационное отделение, это то, где будут поступать пациенты по тем или иным причинам не прошедшие обследование до поступления в стационар», — рассказывает главный врач Клинической больницы № 1 г. о. Красногорск Татьяна Шаповаленко.

Источник фото: телеканал «360»

Такое быстрое обратное перепрофилирование в этой больнице возможно благодаря особенностям самого здания. Его легко можно разделить на две автономные зоны. В одной оставить красную, где и дальше будут лечить пациентов с коронавирусом. В другой сделать чистую.

Изначально конструктив больницы нам это спокойно позволяет, потому что сразу было запроектирована возможность работы каждого отделения, каждого крыла в отдельности. То есть все системы инженерные, все системы вентиляционные и прочие никаким образом друг с другом не пересекаются Илья Савин инженер службы эксплуатации Клинической больницы № 1 г. о. Красногорск

Источник фото: телеканал «360»

Но чтобы переделать бывший инфекционный стационар, например, в отделение для тех, кому будут проводить плановые операции, требуется не просто дезинфекция, а косметический ремонт. Снять старое покрытие со стен, разобрать грязные шлюзы, где врачи переодевались после смены. Еще одна непростая задача — обработка вентиляции. В здании поменяли вентиляционные фильтры. По всем ходам прогнали антисептики.

Источник фото: телеканал «360»

Обработать каждый уголок и каждую поверхность в огромной больнице поможет современное оборудование, которое в десятки раз мощнее обычных ламп для кварцевания помещений. Да еще и мобильный: за день можно продезинфицировать целое отделение.

«При помощи ксеноновой лампы производится импульсное излучение ультрафиолета мощное, убивающее 99% всего. То есть человек в этот момент находиться вообще не должен, лучше закрывать и выходить», — говорит инженер службы эксплуатации Клинической больницы № 1 Илья Савин.

Медперсонал тоже разделили на две группы. Первая будет работать только в инфекционном стационаре, вход в отделение для них будет отдельный. Вторая начнет принимать плановых больных. Все врачи и медсестры должны иметь два отрицательных теста на COVID-19. Свою работу они продолжат в средствах индивидуальной защиты.

Источник фото: телеканал «360»

«Эпидемия никуда не ушла. Врачи даже в чистой зоне будут работать в сизах, только более простых. Это одноразовый халат, это обязательно маска, шапка, специальные очки», — сказала главный врач Клинической больницы № 1 Татьяна Шаповаленко.

Чтобы попасть на плановую госпитализацию, пациент должен иметь направление из районной поликлиники. И отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за трое суток до поступления в больницу. Плановое лечение возобновят в отделениях неврологии, сердечнососудистых заболеваний и ревматологии. И это первый этап, всего их будет три. Остальные стационары откроются тогда, когда количество ковидных больных снизится еще.