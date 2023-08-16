Подмосковье 16 августа 2023, 08:00 Почти 20 специалистов органов опеки из новых регионов России прошли стажировку в Подмосковье в этом году Министерство социального развития Московской области

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В 2023 году 17 специалистов сферы опеки и попечительства из новых регионов России прошли стажировку в семейных центрах Подмосковья. Московская область дважды стала площадкой для обмена опытом с представителями социальных организаций из ДНР и ЛНР.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, специалисты региона поделились с коллегами методиками работы по защите прав на имущество детей. Также гости из республик узнали о сопровождении замещающих семей и пообщались с местными психологами и сотрудниками участковых соцслужб.

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Кроме того, сейчас восемь руководителей окружных управлений Минсоцразвития оказывают содействие и помощь в работе органам опеки в городских и муниципальных округах Донецкой Народной Республики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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