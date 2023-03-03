Подмосковье 03 марта 2023, 15:42 Почти 20 крупных электрических подстанций на востоке Подмосковья отремонтируют в этом году

Читать 360tv в

Энергетики из компании «Россети Московский регион» начали комплексный ремонт больших подстанций на востоке Подмосковья. Всего в этом году они обновят 18 питающих центров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

В этом году 18 высоковольтных подстанций на востоке Московской области отремонтируют. Специалисты займутся питающими центрами в Реутове, Щелкове, Коломне, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Егорьевске, Шатуре, Луховицах и Богородском округе.

Реклама

Сейчас энергетики меняют или ремонтируют оборудование на подстанциях в закрытых распределительных устройствах. После этого они приступят к обновлению ограждений подстанций, вырубке деревьев.

Реклама

Самая активная фаза работ начнется в теплое время года на открытом воздухе. До конца года специалисты отремонтируют 347 трансформаторов 35-220 кВ, 456 разъединителей, 90 масляных выключателей 35-110 кВ.

Благодаря ремонту подстанций увеличится срок эксплуатации оборудования, а также повысится качество электроснабжения жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».