03 марта 2023, 15:42
Почти 20 крупных электрических подстанций на востоке Подмосковья отремонтируют в этом году
Энергетики из компании «Россети Московский регион» начали комплексный ремонт больших подстанций на востоке Подмосковья. Всего в этом году они обновят 18 питающих центров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
В этом году 18 высоковольтных подстанций на востоке Московской области отремонтируют. Специалисты займутся питающими центрами в Реутове, Щелкове, Коломне, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Егорьевске, Шатуре, Луховицах и Богородском округе.
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Сейчас энергетики меняют или ремонтируют оборудование на подстанциях в закрытых распределительных устройствах. После этого они приступят к обновлению ограждений подстанций, вырубке деревьев.
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Самая активная фаза работ начнется в теплое время года на открытом воздухе. До конца года специалисты отремонтируют 347 трансформаторов 35-220 кВ, 456 разъединителей, 90 масляных выключателей 35-110 кВ.
Благодаря ремонту подстанций увеличится срок эксплуатации оборудования, а также повысится качество электроснабжения жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в этом году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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