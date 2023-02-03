Подмосковье 03 февраля 2023, 10:07 Около 2 миллионов человек посетили выставки в музеях Подмосковья за год

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Почти два миллиона человек посетили выставки в музеях Подмосковья в 2022 году. Это на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщила вице-губернатора региона Ирина Каклюгина.

«Посещаемость выставок в регионе выросла почти на 25%. Всего в прошлом году работали порядка 240 выставок», — сказала она.

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Самой популярной выставкой года стала «Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме». На ней побывали свыше 90 тысяч человек. Еще почти 9,5 тысячи посетили выставку «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» в Серпуховском историко-художественном музее. Также большой популярностью пользовались выставки «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в «Новом Иерусалиме» и «Пути авангарда. Живопись и графика XX — начала XXI века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника». Их посетили около трех тысяч человек.

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