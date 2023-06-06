Подмосковье 06 июня 2023, 11:53 Почти 190 участников выступили на инклюзивном фестивале «Карта мира» в Подольске

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Фестиваль «Карта Мира» впервые прошел в Подольске на обновленной сцене парка имени Виктора Талалихина. 187 юных артистов, в том числе два инклюзивных коллектива, выступили с концертными номерами.

Администрация Подольска помогла провести концерт и собрать сладкие призы для участников от местных производителей. Организаторы «Карты мира» поблагодарили главу муниципалитета Дмитрия Жарикова за поддержку и вручили ему кубок в знак благодарности.

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На сцене выступили коллективы из Подольска, Череповца, Мытищ, Калуги и Москвы. Свое творчество зрителям подарили участница отборочного тура детского Евровидения София Фоменко и полуфиналистка шоу «Голос» Василиса Царская.

Международное движение «Карта Мира» существует с 2017 года. Его главная цель — объединить детей с помощью творчества, искусства, дружбы и добра.

«Этот инклюзивный фестиваль на территории парка Талалихина — первый. Он будет продолжаться ежегодно», — сказала председатель Комитета по культуре и туризму администрации Подольска Августа Евстигнеева.

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