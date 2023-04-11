Подмосковье 11 апреля 2023, 13:12 Почти 180 видеокамер установили для контроля за ремонтом домов в Подмосковье Фонд капитального ремонта

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Жители Подмосковья могут в онлайн-режиме наблюдать за ходом капитального ремонта многоквартирных домов. Видеотрансляцию обеспечивают около 180 камер.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что установка камер является обязательной для всех подрядчиков, которые выполняют капремонт жилых домов. Любой желающий может подключиться к трансляции и следить за всеми этапами работ через интернет. Сервисом активно пользуются и управдомы.

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Список МДК, на которых установлены камеры, можно посмотреть на портале Фонда капитального ремонта Московской области.

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