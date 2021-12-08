Почти 180 тысяч школьников написали диагностические работы в Подмосковье

В подмосковных школах завершился этап проведения региональных диагностических работ. В общей сложности их написали порядка 180 тысяч учащихся, сообщила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина.

«За это время испытание прошли почти 180 тысяч человек: 7 и 9 классы — по математике, 10 классы — по обществознанию, а также десятиклассники, обучающиеся в классах с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла, проверили свои знания по физике, биологии и химии», — сказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что все диагностические работы были проведены с использованием Единой автоматизированной системы оценки качества образования.

«Результаты диагностической работы служат хорошим инструментом оценки уровня предметной подготовки», — подчеркнула зампред.

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