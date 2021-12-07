Названы самые популярные у школьников музеи Подмосковья

Минкультуры Подмосковья назвало топ-3 популярных среди школьников музеев региона. Ими стали «Мелихово», «Новый Иерусалим» и Сергиево-Посадский историко-художественный музей.

В текущем году государственные музеи Подмосковья посетили почти 75 тысяч школьников из 48 городских округов области. Совместный проект реализуют Министерство культуры и Минобразования региона.

«Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник» посетили 10,5 тысячи школьников, мемориальный музей — заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 8,9 тысячи, в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» побывали 8,3 тысячи учащихся.

Проект Минобразования и Минкультуры будет продолжен в 2022 году. Также подмосковные музеи участвуют во всероссийской программе «Пушкинская карта».

Уже 18 декабря в музее «Новый Иерусалим» откроется масштабная выставка «Азбука шедевра».