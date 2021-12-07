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    07 декабря 2021, 23:38

    Названы самые популярные у школьников музеи Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Минкультуры Подмосковья назвало топ-3 популярных среди школьников музеев региона. Ими стали «Мелихово», «Новый Иерусалим» и Сергиево-Посадский историко-художественный музей.

    Названы самые популярные у школьников музеи Подмосковья

    В текущем году государственные музеи Подмосковья посетили почти 75 тысяч школьников из 48 городских округов области. Совместный проект реализуют Министерство культуры и Минобразования региона.

    Названы самые популярные у школьников музеи Подмосковья | Изображение 1

    «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник» посетили 10,5 тысячи школьников, мемориальный музей — заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 8,9 тысячи, в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» побывали 8,3 тысячи учащихся.

    Названы самые популярные у школьников музеи Подмосковья | Изображение 2

    Проект Минобразования и Минкультуры будет продолжен в 2022 году. Также подмосковные музеи участвуют во всероссийской программе «Пушкинская карта».

    Названы самые популярные у школьников музеи Подмосковья | Изображение 3

    Уже 18 декабря в музее «Новый Иерусалим» откроется масштабная выставка «Азбука шедевра».