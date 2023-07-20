Подмосковье 20 июля 2023, 15:28 Почти 1,7 тысячи нелегальных такси отправили на штрафстоянки Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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Инспекторы выявили 1697 водителей, которые незаконно занимались таксомоторными перевозками в Подмосковье, с начала года. Автомобили переместили на штрафстоянки.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в отношении водителей составили 6974 административных протокола.

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Излюбленными местами для таксистов-нелегалов остаются аэропорты и остановки общественного транспорта рядом со станциями ж/д и метро. Пользоваться услугами таких перевозчиков небезопасно, ведь пассажиры не застрахованы на случай аварии, а водители работают без разрешения, не проходят технические и медицинские осмотры. Многие из них не имеют достаточного стажа вождения.

Легальный автомобиль такси просто узнать: это белая машина с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне таких авто есть информация о водителе и QR-код с действующим разрешением, которое можно проверить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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