Подмосковье 03 февраля 2023, 16:03 Почти 17 тысяч объектов присоединили к электросетям «Мособлэнерго» в прошлом году

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Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством на 1675 объектов больше, чем в 2021-м. За 12 месяцев заключен 16 861 договор на технологическое присоединение к сетям.

К электрическим сетям присоединены школы в Павловском Посаде, Подольске, Щелкове и Балашихе, два детских сада в Балашихе и гимназия в Коломне, спортивные объекты в Дзержинском и Коломне и другие социально значимые объекты. В их числе и новое пожарное депо в Подольске.

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Энергетики увеличили мощности для медучреждений в Зарайске, Реутове и Домодедове. Это понадобилось для установки нового тяжелого оборудования.

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что в 2023 году компания «Мособлэнерго» планирует присоединить к электросетям детские сады в Одинцове и Мытищах, школы в Шатуре и Истре, спорткомплексы в Балашихе и Кашире, Дом культуры в Чехове.

Ранее стало известно, что теплосети и котельные в Химках масштабно обновят из-за проблем с отоплением. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.