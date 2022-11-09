Почти 17 миллионов человек посетили мероприятия в домах культуры Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:47 Почти 17 миллионов человек посетили мероприятия в домах культуры Подмосковья с начала года

Читать 360tv в

Концерты, викторины, выставки и праздники в домах культуры Подмосковья собрали свыше 17 миллионов посетителей с начала года. В региональном Министерстве культуры и туризма отметили, что ДК остаются востребованными у жителей в любой сезон.

«Всего с начала года в домах культуры Подмосковья было проведено почти 26 тысяч мероприятий. Их посетили свыше 17 миллионов человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

На сегодняшний день в Подмосковье работает 905 ДК, в которых функционируют почти 12 тысяч студий, кружков, хореографических коллективов и прочих творческих объединений. Все они каждый месяц проводят театральные представления, концерты, различные конкурсы и фестивали. Популярными являются танцевальные батлы, игры КВН и отчетные выступления местных артистов.

Реклама

Многие дома культуры привлекают зрителей на концерты знаменитостей, другие проводят интересные литературные вечера, посвященные разным авторам. Все без исключения ДК имеют широкий ассортимент услуг для детей, причем большинство занятий проводится бесплатно.

Похожие мероприятия в парках Подмосковья посетили более 170 тысяч человек с июля по сентябрь. За это время для жителей и гостей области провели около 16 тысяч программ.