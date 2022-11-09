Свыше 170 тысяч человек посетили мероприятия в парках Подмосковья за три месяца | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:27 Свыше 170 тысяч человек посетили мероприятия в парках Подмосковья за три месяца

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Мероприятия в парках Подмосковья посетили более 170 тысяч человек с июля по сентябрь. За это время для жителей и гостей области провели около 16 тысяч программ. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Жители и гости Подмосковья отдыхают в парках во все времена года. С июля по сентябрь их посетили 17,5 миллиона раз.

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«В них можно подышать свежим воздухом, отдохнуть, покататься на велосипеде или роликах, просто прогуляться, наслаждаясь природой и тишиной, а также посетить интересные мероприятия как взрослым, так и детям», — сказала она.

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Больше всего людей посетили мероприятия «Ночь в парке» — свыше 80 тысяч. Еще более 40 тысяч побывали в «Открытом городе», свыше 35 тысяч — на «Дне физкультурника» и около 15 тысяч — на «Марафоне знаний».

Каждую неделю в парках проводили пять спортивных и по три творческих, развлекательных и образовательных события.