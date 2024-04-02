Подмосковье 02 апреля 2024, 19:02 Почти 150 семей в Солнечногорске переедут из аварийного жилья в новый дом в микрорайоне Рекинцо-2 Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск завершается строительство пятисекционного многоэтажного дома. В него уже скоро переедут 147 семей из аварийного жилья.

Глава Солнечногорска Константин Михальков, вместе с председателем Совета депутатов округа Мариной Веремеенко и будущими жителями из микрорайона Центральный осмотрели ход выполненных работ. На данный момент строители заканчивают отделку квартир и занимаются благоустройством территории.

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Константин Михальков отметил удобную планировку квартир и современный ремонт. По его словам, большая часть квартир уже готова к заселению. Он также подчеркнул наличие необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, включая поликлинику, магазины и большую школу на 1100 мест. К тому же, в начале сентября здесь начнет работу детский сад на 320 мест.

В нем будет 13 групп, каждая из которых оборудована спальней, общей комнатой, раздевалкой, туалетом и буфетом. Дополнительно в детском саду предусмотрены физкультурный зал, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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