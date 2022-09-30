Почти 1,5 тысячи сирот из Подмосковья обрели семью с начала года | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Почти 1,5 тысячи сирот из Подмосковья обрели семью с начала года

Читать 360tv в

В Подмосковье ведется активная работа для того, чтобы все дети-сироты обрели достойную семью. Только с начала этого года в семьи удалось устроить больше тысячи детей-сирот.

«С начала года органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи 1 386 детей-сирот», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Как добавили в Министерстве социального развития Подмосковья, в регионе для подготовки приемных родителей работают 84 специальные школы. Работа по усыновлению выстроена так, что самое большое количество детей не проводят в семейном центре больше двух месяцев и передаются в приемную семью. За каждой такой семьей закрепят куратора от органа опеки и психолога из службы сопровождения, которые смогут помочь в решении любых вопросов.

Реклама

Также в Подмосковье проживает 80 детей-сирот из ДНР в приемных семьях, которые получают выплаты и при желании вступают в гражданство РФ.

Ранее в апреле стало известно, что первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье, чтобы обрести новые семьи. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре со студентами колледжа «Энергия».

0 0 0 0 0 0