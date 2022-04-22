Подмосковье обогреет сирот Донбасса. Первые дети из ДНР обретут семьи 23 апреля

Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье, чтобы обрести новые семьи, в субботу, 23 апреля. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре со студентами колледжа «Энергия».

Он рассказал, что более 800 детей в Донецке оказались сиротами — их родители погибли. Жители Московской области не остались равнодушными к чужой беде: больше 100 семей уже готовы принимать детей на усыновление и опеку.

«Завтра приезжают первые 27 детишек. В Донецке сейчас работаем с местными властями, где-то 800 детей оказались сиротами, к сожалению. <…> Мы предложили возможность усыновления, опеки», — отметил губернатор Воробьев.

Детей, которые прибудут в Подмосковье завтра, примут в 10 семей, причем братьев и сестер разлучать не будут. Одна из семей приютит сразу четырех детей.

Андрей Воробьев отметил, что ребятам из Донецка, которых примут в приемные семьи, заранее рассказали об их новых родителях и будущем доме, прислали фотографии, видео. Теперь дети с нетерпением ждут переезда.

«Это очень сложный момент: дети не понимают, куда, к кому они едут. Мы повезли туда фотографии: к кому они поедут, что за родители, где будут жить. И такое огромное ожидание, желание было: „Отправьте нас сегодня в новые семьи!“ И всегда это такая ответственность. детей привозят, а им надо же еще адаптироваться, они разных возрастов. Тут работу нужно проводить», — рассказал губернатор Подмосковья.