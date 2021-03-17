Почти 1,5 тысячи подмосковных жителей перевели дачные дома в статус жилых онлайн

Полторы тысячи жителей Московской области воспользовались услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг. Сервис позволяет в режиме онлайн изменить статус дома с садового на жилой.

Решение приходит в личный кабинет пользователя, напомнил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Электронная услуга значительно упростила для дачников многие сервисы. После признания дачи жилым помещением заявитель может оформить в нем прописку, платить сниженные коммунальные платежи, обратиться за налоговым вычетом и пользоваться другими льготами», — отметил Рымар.

Также признание садового дома жилым дает возможность оформить кредит под более низкий процент, чем в случае с кредитом на нежилую недвижимость. Данный статус может помочь и при продаже, поскольку жилой статус дома может гарантировать более высокую цену.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Там следует выбрать муниципалитет, где расположен участок. Затем предстоит заполнить заявление и приложить копии трех документов: паспорта, заключения по обследованию технического состояния объекта и согласие третьих лиц на признание садового дома жилым, если такое необходимо.

Окончательное решение о признании дома жилым принимает администрация муниципалитета.