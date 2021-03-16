Названы регионы с самыми дешевыми квартирами

Наиболее низкие цены на готовые квартиры зафиксированы в Ингушетии (в среднем от миллиона рублей), Владимирской (от 1,7 миллиона рублей) и Курганской областях (от 1,75 миллиона рублей). При расчете аналитики рассматривали квартиры площадью 45 квадратных метров.

Такой рейтинг привел «Сбер» на основе данных в размещенных объявлениях на платформе «Домклик» за прошлый год, сообщил ТАСС. В исследовании приводится средняя стоимость квадратного метра.

В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке жилья также вошли Калмыкия, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария. Минимальная средняя стоимость готовой квартиры в перечисленных субъектах варьируется от 1,76 до 1,87 миллиона рублей.

В новостройках самые дешевые квартиры находятся в Курганской (в среднем от 1,73 миллиона рублей), Оренбургской (от 1,74 миллиона рублей), Ивановской (от 1,77 миллиона рублей), Псковской (от 1,85 миллиона рублей), Саратовской областях (от 1,96 миллиона рублей). Следом идут Адыгея, Смоленская область и Ставропольский край. В этих субъектах стоимость квартир в новостройках начинается от двух миллионов рублей. В Чувашии — от 2,1 миллиона рублей, а в Брянской области — от 2,11 миллиона рублей.

Более трети всех желающих оформить жилье в кредит в этом феврале столкнулись с отказами со стороны банковских работников, известно из данных НБКИ. Повышение цен на недвижимость сузило круг тех, кто может выплатить значительный заем, рассчитали аналитики.