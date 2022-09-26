Проекты импортозамещения создадут еще 15 тысяч рабочих мест в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Проекты импортозамещения создадут еще 15 тысяч рабочих мест в Подмосковье

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В Подмосковье активно развиваются программы импортозамещения. За последнее время там приступили к реализации порядка 120 соответствующих проектов, которые проводятся при сопровождении Мининвеста. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На текущий момент в регионе заявлено 123 новых импортозамещающих инвестпроекта. Объем инвестиций по ним превышает 105 миллиардов рублей. Планируемое количество новых рабочих мест — свыше 14,5 тысячи. Почти две трети из этих проектов планируется реализовать до конца 2023 года, при этом 8 мы уже реализовали», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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До конца этого года в регионе собираются запустить 21 новый проект в сфере импортозамещения, а в 2023 — еще порядка 60. Остальные будут реализовываться позже, начиная с 2024 года. 53 проекта подразумевают собой строительство новых промышленных объектов в Подмосковье. Еще 70 предполагают модернизацию уже действующих в регионе производств.

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Как добавила Зиновьева, заявленный график по строительству и вводу импортозамещающих предприятий в Подмосковье еще не окончательный. Каждую неделю в списках появляются новые инвестиционные заявки, поэтому график предстоит еще не раз скорректировать.

Ранее стало известно, что в Московской области приняты различные меры поддержки для бизнеса, который продолжает адаптироваться к изменившимся условиям. Регион оказывает помощь всем — и тем, кто расширяет свое дело, только открывает его, принимает участие в тех или иных программах. Одна из них — импортозамещение, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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