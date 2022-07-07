В Московской области приняты различные меры поддержки для бизнеса, который продолжает адаптироваться к изменившимся условиям. Регион оказывает помощь всем — и тем, кто расширяет свое дело, только открывает его, принимает участие в тех или иных программах. Одна из них — импортозамещение, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Везде, в каждом из направлений, — от малого бизнеса до крупного — мы будем твоим партнером. По двум причинам: первая — часть налогов получает государство на федеральном и региональном уровнях. И это тоже партнерство», — сказал глава Московской области.

Вторая причина, как пояснил Воробьев, в том, что регион заинтересован в людях, которые начинают или расширяют бизнес, поэтому прилагаются усилия, чтобы они чувствовали постоянный контакт, поддержку со стороны региональной власти.

Одна из мер была, в частности, связана с предоставлением земли предпринимателям, другое направление — создание всех необходимых условий для их работы.

«Это и земля, которую ты можешь получить у нас бесплатно или со значительными скидками, и компенсации за инфраструктуру. В индустриальных парках, а их у нас 63, инфраструктура у нас уже есть. Ты можешь уже приступать к осуществлению своего замысла», — пояснил губернатор.

Он отметил, что часто стройка в регионах может затягиваться, но в Московской области избежали этого. Был создан Центр содействия строительству.

«И мы рекомендовали бы с первого дня взять такую услугу. Она стоит ноль рублей, ноль копеек. И наши сотрудники будут сопровождать ваш проект с точки зрения разрешительной документации, то есть будут постоянным катализатором тех процессов, которые позволят вам построить фабрику, завод, предприятие в запланированные сроки или досрочно», — заключил глава Подмосковья.