Подмосковье 24 мая 2023, 11:24 Почти 140 тысяч жителей Подмосковья подключились к голосованию по ремонту дорог Минтранс Подмосковья

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Сбор предложений по ремонту дорог на 2024 год продолжается на портале «Добродел». В голосовании приняли участие уже более 140 тысяч жителей Подмосковья — об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«За шесть лет по предложениям жителей было отремонтировано порядка 2,5 тысячи подмосковных дорог. С 2020 года общая активность в голосовании на „Доброделе“ возросла в 1,7 раза», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Активнее всего голосуют в Ступине, Воскресенске и Раменском. Свои предложения по ремонту дорог в большом количестве направляют также жители Клина, Коломны, Чехова, Солнечногорска и Сергиева Посада.

Принять участие в сборе предложений можно до 31 мая. Дороги, выбранные на первом этапе, будут рассмотрены специалистами и вынесены на последующее голосование, которое пройдет с 1 июля по 31 августа.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменения в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.