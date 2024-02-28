Подмосковье 28 февраля 2024, 17:52 Почти 140 медицинских аппаратов обновили в больницах Подмосковья за 2 года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Работа по замене устаревшего медицинского оборудования на новое продолжается в Московской области. Трехлетнюю программу по обновлению аналоговой тяжелой техники на цифровую запустили в 2022 году. За это время в больницах установили почти 140 современных аппаратов.

«На данный момент установили уже 139 современных рентгеновских аппаратов, флюорографов и маммографов взамен старых. На эти цели было направлено 2,5 миллиарда рублей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Недавно новые аппараты появились в Ногинске: в поликлиниках Старой Купавны и Обухова. Технику установили вместо аналогового оборудования, которое не отвечало современным требованиям.

«Цифровая рентгенография обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с аналоговыми методами», — прокомментировал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

По его словам, современное оборудование позволяет повысить качество изображений, а также хранить полученную информацию в электронном виде. Все аппараты отечественного производства, а значит, не должно возникнуть проблем с поставкой комплектующих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».