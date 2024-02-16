Подмосковье 16 февраля 2024, 12:47 Андрей Воробьев: медики Подмосковья смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья Пресс-служба губернатора Московской области

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Медицинские работники в Подмосковье смогут получать компенсацию за аренду жилья до 30 тысяч рублей в месяц, выплаты начнутся уже в марте. Соответствующее решение было принято для привлечения и поддержки специалистов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сумма в размере 30 тысяч рублей предусмотрена, если заявители состоят в браке. Ранее воспользоваться поддержкой мог только один член семьи.

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Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья понимает, как важна работа специалистов, поэтому в регионе постоянно создаются и расширяются действующие программы поддержки медиков.

«В этом году решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации за аренду жилья медикам. Если оба супруга работают в нашем здраве, то суммарно они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму — 10 тысяч. Выплаты будут уже в марте», — указал Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор отдельно подчеркнул важность строительства и ремонта больниц, поликлиник, а также привлечения новых медицинских работников в регион.

«Мы постоянно в поиске хороших медиков — они нужны и во флагманских медицинских центрах, и в поликлиниках рядом с домом. Строительство и ремонты, оборудование и медикаменты — это все, безусловно, важно, но только сильная, грамотная, мотивированная команда способна обеспечивать достойный результат и помогать пациентам», — добавил глава региона.

Пресс-служба губернатора Московской области

Для получения компенсации медицинские работники должны соответствовать определенным критериям. Одним из условий является работа на одной из 35 должностей. Кроме того, врачи не должны обладать собственным недвижимым имуществом в Подмосковье.

Заявку на получение компенсации можно подать на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Помимо компенсации за аренду, в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки для медицинских работников, включая программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга». Кроме того, медикам 38 специальностей предоставляются бесплатные земельные участки для строительства жилья.

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