Подмосковье 08 августа 2023, 15:48 Почти 13 миллиардов рублей выделят на развитие цифровизации в Подмосковье в 2023 году

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В этом году Подмосковье направит 12,8 миллиарда рублей на развитие госпрограммы «Цифровое Подмосковье». Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

«Подмосковье является одним из лидеров цифровизации в России, что подтверждается не только увеличением количества доступных в электронном виде госуслуг, но и внедрением новых технологий в различные сферы жизни», — заявил Гаджиев.

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Отмечается, что Московская область заняла первое место в индексе IQ городов, а также вошла в топ-10 умных регионов страны. Цифровизация Подмосковья способствует улучшению качества взаимодействия жителей с властью, а также позволяет сделать этот процесс более открытым и эффективным.

В Московской области жителям доступны такие цифровые сервисы, как: «Госуслуги» и «Добродел». На портале госуслуг можно найти работу, записать детей в школы, открыть бизнес, получить субсидии и многое другое. По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с начала года жители Подмосковья получили на портале более трех миллионов услуг.

На «Доброделе» можно также получать электронные услуги, создавать обращения по содержанию территорий, вопросам здравоохранения, ЖКХ и многим другим. Новым приложением пользуются уже 2,1 миллиона жителей Подмосковья.

Кроме того, в МФЦ существуют цифровые зоны. Они созданы специально для граждан, которые не могут сделать этого самостоятельно.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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