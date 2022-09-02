Подмосковье 02 сентября 2022, 11:54 Поделиться Telegram

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Viber Почти 120 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье

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Вакцинация от гриппа началась в Подмосковье. Прививку сделали почти 120 тысяч человек. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

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Она напомнила, что по плану охват вакцинированных жителей составит около 4,5 миллиона человек, включая миллион детей.

Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений Светлана Стригункова.

Стригункова отметила, что прививка особенно важна пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

«Вакцинацию уже прошли порядка 120 тысяч жителей Подмосковья», — сообщила Стригункова.

Записаться на прививку можно в поликлинике. Но предварительно врач проведет осмотр и, если не выявит противопоказаний, даст направление на вакцинацию.

Кроме того, запись доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по телефону 122.

Ранее стало известно, что в Одинцове появился медицинский вуз при МГИМО. Его открыли по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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