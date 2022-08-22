Вакцинация от гриппа началась в поликлиниках Подмосковья

Масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа началась в Подмосковье. Планируется, что иммунитет от вируса получат около 4,5 миллиона жителей.

В поликлиники Подмосковья уже поставлена современная и безопасная отечественная вакцина «Совигрипп», в ближайшее время поступит «Гриппол плюс» и «Ультрикс квадри».

«Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. В первую очередь необходимо привиться тем, кто находится в группе риска. Прививки в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или непосредственно в поликлинике.

Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.