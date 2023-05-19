Подмосковье 19 мая 2023, 14:44 Почти 1,2 тысячи детей отдохнут в школьных лагерях Солнечногорска летом

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Этим летом в школах Солнечногорска будет работать 14 оздоровительных лагерей дневного пребывания. За время каникул там отдохнут почти 1,2 тысячи детей. Еще 252 ребенка побывают в подмосковном лагере «Искроград».

Родители оплачивают только 20% от стоимости путевки в школьные лагеря, остальное компенсирует администрация Солнечногорска.

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«Во всех лагерях для школьников организовано двухразовое питание — завтраки и обеды. Питание сбалансированное и содержит все необходимые витамины и микроэлементы», — рассказала муниципальный депутат Наталья Никитина.

Ребята из многодетных и малообеспеченных семей смогут отдохнуть в школьных лагерях бесплатно.

«Также по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет организован летний отдых для детей участников СВО от семи до 15 лет. Это три тысячи бесплатных путевок на 14 дней в подмосковный лагерь „Литвиново“», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть этим летом бесплатно.

Информацию можно уточнить в Центре поддержки участников СВО и их семей. Он находится по адресу: улица Красная, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии 8 (800) 201-67-47.

Подробнее о детском летнем отдыхе можно узнать на подмосковном портале.

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