Подмосковье 16 марта 2023, 13:33 Почти 12 тысяч новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье с начала года

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В 2023 году в Подмосковье расширили перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Данные меры позволят выявить у младенца генетические заболевания на ранней стадии.

Программа расширенного неонатального скрининга включает в себя диагностику 36 заболеваний. Так, с начала года у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания.

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«Своевременно проведенное обследование новорожденных позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В 2023 году в Московской области построят новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его возведут в Орехово-Зуеве.

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