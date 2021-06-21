Почти 11 тысяч вакцинированных подали заявку на розыгрыш квартиры в Подмосковье

В акции «Вакцина наша, квартира — ваша!», организованной правительством Московской области, заявки на участие подали уже 11 тысяч человек. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«По нашей акции „Вакцина наша, квартира — ваша!“, которую мы запустили, мы с 15 июня начали регистрацию. Заявки подали уже почти 11 тысяч человек», — сообщила Стригункова.

Розыгрыш квартиры пройдет уже в это воскресенье, 27 июня.

Всего заявки подали 10 994 человека, из них подтвердили 6013. Ожидают подтверждения еще 799 человек, предварительно отказано 4087 людям из-за отсутствия данных в федеральном регистре. Еще 95 заявителям отказали из-за дубля.

Жители Московской области еще могут успеть принять участие в акции, заявки принимаются до 25 июня. Всем участникам вакцинации в период акции присваивается индивидуальный номер, который в дальнейшем участвует в лотерее. Один из счастливчиков получит трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка».

Победителя определят в 19:00 27 июня в эфире «360».