Важное 07 июня 2023, 13:23 Подмосковье привлекло почти 1000 новых медиков в прошлом году — Андрей Воробьев Воробьев: почти тысячу медиков трудоустроили в Подмосковье в 2022 году

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Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в прошлом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям. Среди них 567 врачей, 390 медсестер и фельдшеров. Подбор квалифицированных кадров по-прежнему остается одной из главных задач, подчеркнул он.

«Мы с вами видим, что главная задача у нас — это поиск врачей. Люди часто говорят: сложно записаться к терапевту, педиатру или к узкому специалисту. Это правда. Проблема эта известна, именно поэтому мы предусмотрели специальные меры для медиков», — рассказал губернатор.

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Медицинские работники получают всестороннюю поддержку. Это социальная ипотека, безвозмездные земельные участки, льготная аренда жилья — выплата по 20 тысяч рублей в месяц за съемную квартиру — и многое другое.

За прошлый год почти плюс тысяча специалистов: 567 врачей, 390 медсестер и фельдшеров. Сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров, 1260 врачей узких специальностей. Андрей Воробьев

Подмосковье нуждается в ЛОРах, онкологах, кардиологах. По словам губернатора, поиск врачей усилят, потому что от этого зависит качество жизни.

Вместе с тем Андрей Воробьев сообщил, что жалоб на медицину в Подмосковье стало на 53 тысячи меньше за год.

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