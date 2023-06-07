Важное 07 июня 2023, 13:01 Жалоб на медицину в Подмосковье стало на 53 тысячи меньше за год — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: жалоб на медицину в Подмосковье стало меньше

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Жалоб на здравоохранение в Подмосковье стало на 53 тысячи меньше за прошлый год, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям. Он назвал здоровье «источником счастья» и поблагодарил всех, кто участвует больших процессах повышения качества медицины.

«Здоровье — источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники, профессиональных врачей и современное оборудование. И в этом важно теплое человеческое отношение», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он поблагодарил медицинских работников за добросовестный труд и глав городских округов Подмосковья — за непрерывную работу по привлечению врачей на самые сложные участки.

«Приятно видеть, что год от года наши жители оценивают здрав выше. И жалоб, как мы замечаем, становится меньше. Было 160 тысяч в 2021 году — стало 107 тысяч в 2022-м, а за пять месяцев 2023-го — 73 тысячи», — рассказал губернатор.

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