Подмосковье 21 марта 2023, 12:20 Почти 100 фасадов домов в Подмосковье капитально отремонтируют в 2023 году ФКР

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В этом году в Московской области капитально отремонтируют 98 фасадов многоквартирных домов. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«С самого начала реализации программы капремонта уже отремонтировано более четырех тысяч фасадов многоквартирных домов», — сообщил региональный министр ЖКХ Антон Велиховский.

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Ремонт фасадов включает в себя не только приведение в порядок внешнего вида, но и утепление здания.

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«В связи с предстоящими процедурами по формированию лотов и конкурентных процедур по выбору подрядных организаций к работам планируем приступить ориентировочно в середине текущего года», — заявил гендиректор фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов.

Представители министерства и фонда капитального ремонта регулярно проверяют ремонт и утепление фасадов, кровель, замену лифтов, ремонт систем газоснабжения. Также собственники квартир, где проводятся работы, могут следить за ними с помощью камер видеонаблюдения в разделе «Карта» на сайте фонда.

В программу Подмосковья по приведению домов в порядок вошли более 44 тысяч объектов. Сейчас треть запланированного уже выполнена. Проект реализуется с 2014 года. Более комфортные условия проживания получили три миллиона жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Московской области приведут в порядок свыше шести тысяч подъездов на «наиболее чувствительных территориях».

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