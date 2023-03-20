Подмосковье 20 марта 2023, 12:26 Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в этом году — Воробьев Губернатор Воробьев: в Подмосковье отремонтируют более 6 тысяч подъездов в 2023 году Телеканал «360»

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В 2023 году в Московской области приведут в порядок свыше шести тысяч подъездов на «наиболее чувствительных территориях». Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на традиционном совещании с зампредами.

«У нас 147 тысяч подъездов. В этом году более шести тысяч подъездов мы отремонтируем в наиболее чувствительных территориях, которые по разным причинам отставали», — рассказал глава региона.

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Губернатор Воробьев подчеркнул, что в этом году нужно обеспечить «заметные изменения», в том числе в Электростали, Пушкино, Истре, Клину, Наро-Фоминске и на других территориях, где «более скромная программа, но тоже важная». Андрей Воробьев попросил глав округов организовать соответствующую работу и напомнил, что она ведется на условиях софинансирования.

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Подробный доклад на эту тему на совещании представит зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

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