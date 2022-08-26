Почти 100 домов отремонтируют в Дмитрове до конца года

Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу на этот год вошло 98 домов в Дмитровском округе. На работы выделили 628 миллионов рублей — об этом рассказали в МинЖКХ региона.

До конца декабря в Дмитровском округе будут отремонтированы 32 кровли, 18 фасадов, инженерные системы в 42 домах. В одном из городских МКД заменят сразу четыре лифта. На текущий момент работы проведены в 44 домах из 98 запланированных на этот год.

Как напомнил глава министерства Антон Велиховский, Подмосковье реализует самую большую программу капитального ремонта в России. В нее вошло свыше 44 тысяч домов, из которых 15,5 тысячи уже привели в порядок.

«В 2022 году запланировано отремонтировать 3765 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили работы в 2250 многоквартирных домах. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей», — добавил Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов. Ознакомиться с адресной программой ремонта на 2022 год можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.