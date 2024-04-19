Подмосковье 19 апреля 2024, 10:32 Почти 10 тысяч жителей Подмосковья бесплатно обучились новой профессии в 2023 году Еще 10 тысяч жителей Подмосковья переобучились бесплатно Медиасток.рф

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Жители Подмосковья могут бесплатно переобучиться на новую профессию. В 2023 году такой возможностью воспользовались 9,96 тысячи человек.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что мерой поддержки могут воспользоваться и участники СВО.

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«После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей. Ветераны, участвовавшие в СВО, в рамках нацпроекта „Демография“ могут пройти профессиональное переобучение бесплатно», — отметил спикер «Мособлдумы».

Освоить новую профессию могут и другие категории граждан: безработные, женщины с детьми, инвалиды, предпенсионеры.

Подать заявку можно на портале «Работа России».

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